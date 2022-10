Napoli-Ajax, le probabili formazioni e dove vederla

«Affronteremo l’Ajax come se fosse una finale. Avremo l’atteggiamento giusto». Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa ha suonato la carica. Al Maradona stasera scenderà in campo un Ajax che vorrà vendicare la sconfitta roboante della settimana scorsa. «Saranno determinati. Noi abbiamo anche sofferto ad Amsterdam in avvio, poi i nostri campioncini hanno reagito. Non sarà affatto una sfida facile. Ho visto i miei giocatori allenarsi bene oggi, sono convinto che avremo un ritmo alto. In Europa l’intensità è decisiva e noi abbiamo dimostrato di essere all’altezza». L'allenatore toscano potrà finalmente contare su Osimhen. Il potenziale offensivo del suo numero 9, di nuovo a disposizione dopo un periodo di stop per infortunio, va a sommarsi a quello di Raspadori e Simeone.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Sirigu, Idasiak, Jesus, Olivera, Zanoli, Demme, Ndombele, Elmas, Gateano, Zerbin, Politano, Osimhen, Simeone.

Indisponibili: Rrahmani.

Ajax (4-3-3): Pasveer, Sanchez, Bassey, Timber, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor, Brobbey, Kudus, Bergwijn Allenatore: Alfred Schreuder.

A disposizione: Gorter, Stekelenburg, Magallan, Bass, Grillitsch, Regeer, Klaasen, Ocampos, Lucca.

Dove vederla: streaming e diretta tv

Il match, che andrà in scena al Maradona alle 18.45, sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport 252, oltre che in streaming su SkyGo, Now ed Infinity+