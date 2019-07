© RIPRODUZIONE RISERVATA

Man of the match. Miglior esordio internazionale non poteva esserci per Leonardo Nanni, ex attaccante dell'SFF Atletico che si è trasferito a giocare all’Hibernians, club della Serie A maltese allenato da Stefano Sanderra. Ieri c'è stato l'esordio contro i bielorussi dello Shakhytor Soligork, che hanno vinto il match per 1-0. Ma c'è la gara di ritorno per rifarsi e passare il turno che è in programma il 18. Nanni è risultato il migliore in campo nella prima gara. «Mi trovo benissimo qui a Malta, sia nel modo di vivere che con la squadra - ha detto - Mi hanno fatto sentire subito a casa e di questo sono molto contento. Ho giocato la prima gara ufficiale per noi in Bielorussia primo turno di qualificazione per l'Europa League è stata una sensazione fantastica passare da Roma, dove lavoravo e giocavo, a disputare una partita di Europa League. Devo ancora realizzare bene quello.che è successo ma è stato bellissimo»Insomma l'inizio è stato positivo. «Sentivo il bisogno di cambiare - ha detto ancora - e di mettermi a confronto con altre realtà. L'esperienza è per ora ottima».