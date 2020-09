© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha fretta di tornare a, dove ritroverebbe il tecnico. Per questo oggi il suo agente, Alessandro Beltrami, ha fatto visita all'Inter: vuole pressare la società nerazzurra e aiutare i due club a trovare un accordo in tempi brevi. L'ad Marotta chiede 12 milioni di euro; il presidente Giulini, da parte sua, lavora per ottenere un nuovo prestito con riscatto. Altro vertice anche trae il. Il difensore è in uscita ma l'Inter si è presa qualche giorno di riflessione prima di dare l'ok alla partenza del centrale. Giornata frenetica anche per il Milan, ormai ad un passo dal giovane attaccante norvegese Hauge. Il procuratore del classe '99, accompagnato da un noto intermediario, oggi ha incontrato i dirigenti meneghini per trovare un'intesa sulla base di 5 milioni di euro. Il sì dell'attaccante è confermato, ora le parti attendono l'ultimo ok delper il via libera definitivo e la firma sui contratti.