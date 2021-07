Venerdì 2 Luglio 2021, 19:29

Il Napoli con Spalletti diventerà una squadra molto fastidiosa secondo Radja Nainggolan. Questo il suo commento dopo aver appreso della nuova avventura del suo ex allenatore con gli azzurri. Sul suo futuro invece rimane vago. Che sia con maglia nerazzurra o rossoblù il risultato non cambia: ci metterà impegno e darà il massimo per giocarsi tutte le sue chance. Se all’Inter o al Cagliari è ancora da stabilire. Ecco il video dell’intervista.