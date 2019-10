«All'Inter dicevano che ero uno spacca spogliatoio ma non è così, non ho mai creato problemi a nessuno. Se provi a chiedere in giro, ti risponderanno tutti che sono un grande». Lo dice, ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, tornando sul difficile anno trascorso in nerazzurro.





