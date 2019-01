Nainggolan smentisce la crisi coniugale: «Incredibile»

Prosegue il periodo difficile per Radja Nainggolan. Dopo lo stop per motivi disciplinari che lo ha costretto a saltare la gara con il Napoli, per il centrocampista dell'Inter arriva anche il gossip su una presunta crisi famigliare con al centro un flirt con una cassiera di un ristorante a Milano. Voci che lo stesso Nainggolan ha voluto smentire tramite il profilo Instagram della moglie Claudia: «Alla faccia degli articoli, incredibile», le parole del belga in un video, a cui segue un bacio della stessa moglie sulla guancia © RIPRODUZIONE RISERVATA