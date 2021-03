Nainggolan contro Ronaldo? Radja sbotta: «Basta, avete rotto. Per lui ho solo rispetto»

Radja Nainggolan non ci sta. Il centrocampista del Cagliari ha replicato con un duro post su Instagram a delle presunte dichiarazioni contro Cristiano Ronaldo ma in realtà da lui mai rilasciate. A spiegare la vicenda è proprio lui sui suoi canali social.

«Se Ronaldo ha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quartultima in classifica, che in 27 partite ha subito 46 gol, contento lui. Peccato che quei gol doveva segnarli in Champions martedì e ora i quarti li guarderà sul divano come me»: è questo il virgolettato incriminato contro cui si scaglia Nainggolan, perché da lui mai pronunciato. «Adesso la gente mette il mio nome come se avessi fatto quelle dichiarazioni? - chiede Radja - Trovate dove ho rilasciato queste dichiarazioni, avete rotto. Come faccio a parlare così come se fossi contento che con il Cagliari abbiamo preso così tanti gol? Per favore, basta con queste c... Per un campione come lui ho solo rispetto, quindi basta chiacchiere da bar».

APPROFONDIMENTI LE ULTIME Fantacalcio, probabili formazioni della 28ª giornata: Eriksen... CALCIO Pagelle Cagliari-Juve, Joao Pedro fantasma, Ronaldo impressionante

© RIPRODUZIONE RISERVATA