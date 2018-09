Inter, Nainggolan: «Non ho mai vinto e voglio alzare un trofeo in nerazzurro»

«Siamo partiti un pò male, ma speriamo di migliorare con il passare del tempo. Vogliamo alzare un trofeo, io non ho mai vinto e spero sia arrivato il momento giusto. Però meglio volare basso». Lo dice il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan nel corso di un'intervista ai microfoni di Sky Sport. «Mi son trovato subito a mio agio, sono contento di essere qui e spero di togliermi tante soddisfazioni -aggiunge il trentenne belga-. Sto dando tutto me stesso, devo migliorare un pò ma non sono preoccupato, presto sarò in piena forma». Nainggolan parla poi del rapporto con l'allenatore Luciano Spalletti: «È un allenatore che mi stima, mi ha voluto fortemente così come la società. Adesso sono contento di essere qua e sono molto concentrato». L'ex giocatore della Roma torna poi sul successo in Champions League contro il Tottenham: «Abbiamo vinto ed è stata una buona partenza, ma ci aspettano tutte le altre. Giochiamole tutte al massimo e speriamo di passare il turno». Infine un elogio per Francesco Totti: «Sì, è il giocatore più forte che ho avuto con me in squadra, penso che aver giocato con lui è stato sicuramente uno dei momenti più belli della mia carriera. Sono sempre in contatto con lui e spero che mi regali una copia del suo libro».

