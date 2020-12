Nainggolan torna a Cagliari in prestito: c'è l'ok dell'Inter

Dopo mesi di trattative, contatti e telefonate con l'allenatore Di Francesco, Nainggolan può finalmente sorridere. Inter e Cagliari hanno infatti trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista belga, che torna così in Sardegna con la formula del prestito secco. L'ok dell'ad Marotta è arrivato nel giorno del vertice nerazzurro di calciomercato e a poche ore dall'infortunio del croato Rog. Uno stop, questo, che ha convinto il presidente Giulini ad intensificare i contatti per riportare subito a casa il Ninja.

APPROFONDIMENTI CALCIO Mercato. Da Gomez a Milik, quando il bomber arriva in saldo CALCIO Inter, non solo Eriksen e Nainggolan: Conte ha in mente altre tre...

Inter, non solo Eriksen e Nainggolan: Conte ha in mente altre tre cessioni

La scorsa stagione 6 gol in 26 presenze sotto la guida di Maran prima e Zenga poi. Adesso ritroverà Eusebio Di Francesco, che l'ha già allenato alla Roma (e con cui ha raggiunto la semifinale di Champions League) e che lo ha chiesto per tutta la scorsa sessione di mercato.

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA