Naby Keita dimesso dall'ospedale di Napoli: escluse patologie cardiovascolari in atto

È stato dimesso Naby Keita, il centrocampista guineano del Liverpool, ricoverato d'urgenza nella serata di ieri. Dagli esami eseguiti nell'ospedale Cardarelli di Napoli, secondo quanto riferiscono i sanitari, sono state escluse patologie cardiovascolari in atto. «Il paziente - ha spiegato Ciro Mauro della Utic, Unità di Terapia Intensiva Cardiologica del Cardarelli - ha fatto valutazioni in base alle quali ha ritenuto non necessario di essere trattenuto».



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/LFC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LFC</a> can confirm Naby Keita was taken to hospital in Naples on Wednesday evening during the first half of the Champions League fixture with SSC Napoli.<a href="https://t.co/56XWb3JO5P">https://t.co/56XWb3JO5P</a></p>— Liverpool FC (@LFC) <a href="https://twitter.com/LFC/status/1047614011091701761?ref_src=twsrc%5Etfw">3 ottobre 2018</a></blockquote>

Il calciatore era giunto all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essersi accasciato in seguito a un corpo alla schiena, durante un contrasto. In seguito ad ulteriori accertamenti, Keita, assistito dal medico sociale del Liverpool, è stato dimesso.

