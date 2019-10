© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'altra prova convincente. Un'altra grande prova di Nicholas Muzzi, autore di una tripletta che fa volare la Lupa Frascati. Il figlio d'arte (papà Roberto era anche sugli spalti del Mastrangeli), dopo le due reti che domenica scorsa hanno affossato l'ex capolista Ferentino, a Zagarolo si è ripetuto facendo ancora meglio: tre i gol, messi a segno in 45' contro una squadra che, dopo essere andata sotto 3-1 alla fine del primo tempo, non ha comunque mai mollato la presa. La squadra di Pace, però, dopo aver giocato un primo tempo super, ha saputo reggere l'urto del ritorno degli amaranto, sfiorando la quarta rete in più occasione.Poi, complice, un piccolo calo di concentrazione (com'era accaduto contro l'Alatri nell'inaspettato ko casalingo) subisce la rete del 2-3. Retto l'urto, come detto, Muzzi al 40' ha servito l'assist per la quarta rete giallorossa, segnata da Federici. Nel quarto minuto di recupero, il terzo rigore a favore dello Zagarolo (se non è record poco ci manca...) per il 43- finale, che consente alla Lupa Frascati di restare in scia della capolosta Atletico Torrenova (vincitrice per 2-1 alla Borghesiana sulla Lodigiani 1972), che sarà avversaria (allo stadio Torbellamonaca) della Lupa nei 32.esimi di finale della Coppa Italia di Promozione. Un antipasto di quello che sarà, molto probabilmente, la sfida diretta per il successo nel girone D della Promozione.