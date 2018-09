© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra pochi giorni vivrà la gioia più grande per un uomo, quella di diventare papà. Nicholas Muzzi riceverà il più bel regalo possibile dalla sua compagna Ludovica e farà impazzire di gioia anche “nonno” Roberto, ma intanto non si distrae dalle questioni di campo. Tre partite con la maglia della Lupa Frascati nel girone C di Promozione e in tutte l’attaccante classe 1996 ha messo la sua firma, realizzando quattro reti e condividendo la vetta della classifica cannonieri del girone con Simonetta del La Rustica e Modesti dell’Atletico Morena.«Ovviamente sono felice di segnare, ma lo sono ancora di più quando i miei gol servono a portare punti alla squadra» dice Muzzi che infatti non fissa una quota gol personale, ma parla dell’obiettivo di squadra. «Sono convinto che possiamo dire la nostra in ottica play off. Questo girone è meno “proibitivo” di quello dell’anno scorso, nel senso che non sembra esserci una squadra troppo più forte delle altre. Ci sono diverse formazioni importanti che possono fare bene, ma la situazione sarà più chiara tra dicembre e gennaio».La Lupa Frascati si è affidata al debuttante tecnico Federico Pace. «E’ un allenatore giovane, ma molto preparato. Tra l’altro ha giocato a buoni livelli e questo lo aiuta nella gestione dello spogliatoio». Domani per i frascatani c’è la delicata sfida sul campo dell’Atletico Torrenova che è partito tra le possibili protagoniste, ma ha racimolato appena due punti finora. «L’anno scorso con loro sono state due partite molto complicate sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Ci aspetta una sfida dura» conclude Muzzi.