Lazio, Musacchio: «Ho accettato in due minuti. Sto bene, ho voglia e fame»

Esperienza, ambizione e tanta voglia di rilanciarsi. Mateo Musacchio si presenta a Formello: «Per me è una chance importantissima e non ci ho pensato più di due minuti a coglierla. Sono felice di essere qui. Fisicamente mi sento molto bene, ho tanta voglia e fame. Sono pronto per dare il massimo».

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Lazio, Lotito "richiama" Inzaghi: a Bergamo obbligo di... IL VOLTO NUOVO Lazio, ecco Musacchio: ritrova la maglia che difendeva già da...

Già pure contro l’Atalanta, Inzaghi lo ha alternato a Patric nelle prove tattiche stamattina sul centro-destra: «Sappiamo che è una squadra forte e un paio di giorni fa ho giocato contro di loro. Ogni gara tuttavia è diversa, domenica sarà una rivincita bellissima e stiamo lavorando per fare una bella prestazione».

Nessuna paura di giocare nella difesa a tre: «E' vero che al Milan giocavamo a 4, ma è anche vero che qui in Italia si parla troppo di come giocare. Io ho sempre pensato che conta poco, sono altre le cose che contano, come l'attitudine e la voglia. Io ne ho tanta e voglio migliorare sotto tutti i punti di vista, anche tattici». Niente timori reverenziali: «La doppia sfida di Champions contro il Bayern Monaco? Sarà molto bella, ma non una missione impossibile battere la squadra più forte d’Europa. Tutto può succedere nel calcio, si gioca undici contro undici».

Parole che fanno brillare gli occhi in conferenza al diesse Tare accanto a lui: «Sarà l'unico e ultimo acquisto del mercato di gennaio. Un giocatore di esperienza internazionale che conosce il calcio italiano. E' stato un colpo ben pensato insieme all'allenatore perché serviva un difensore così, da 4 anni al Milan. Il suo inserimento sarà più facile. Gli diamo il benvenuto nella nostra famiglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA