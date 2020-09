Muriqi: «Voglio lasciare il Fenerbahçe e andare alla Lazio. Trattatitva logorante»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi possono vendere anche a sei volte il prezzo d'acquisto, voglio che questa trattativa finisca il prima possibile» Vedat Muriqi, attaccante kossovari del Fenerbahçe, ormai nel mirino della Lazio da settimane, ha le idee chiare. «La Lazio gioca in Serie A e farà la Champions, sarebbe un passo importante nella mia carriera, Tuttavia le trattative stanno durando davvero tanto e questo ha iniziato a darmi fastidio, è logorante», spiega la punta. «Voglio andarmene da qui con con eleganza, senza strappi. Non ho mai portato avanti trattative che non fossero in linea con gli interessi del club, che per me ha un valore speciale». L’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, ma al momento resta una differenza di circa 2 milioni di euro tra domande e offerta. La Lazio ne avrebbe proposti 18, bonus compresi. I turchi, invece, vorrebbero chiudere a 20 milioni di euro,alzando la richiesta iniziale.