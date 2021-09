Muriqi premia Sarri: «È tra i primi dieci allenatori al mondo»

Venerdì 3 Settembre 2021, 17:52

Muriqi esalta Sarri. Reduce da una vittoria importante col suo Kosovo contro la Georgia grazie a un suo gol, l'attaccante della Lazio, nonostante non sia il titolare e nemmeno il centravanti ideale, ha solo parole d'elogio per il tecnico biancoceleste. «È un grande», dice subito il bomber kosovaro alla stampa del suo paese.

Non gioca molto, davanti ha Immobile, non uno qualunque, ma aspetta il suo turno e si fida dell'allenatore laziale: «Lavoro con un tecnico che è tra i dieci migliori al mondo. Mentalità aggressiva e vincente. Non gli piace giocare con le palle lunghe, palla a terra e in maniera veloce con pochi tocchi. Con lui è assolutamente vietato giocare con i lanci, quasi si arrabbia quando succede».

Sulla Nazionale e sulla qualificazione ai Mondiali, che sarebbe storica per il Kosovo, Muriqi non si pone limiti anche se davanti ci sono Spagna e Svezia, ma lui e i suoi compagni ci proveranno: «Spero di vincere con la Grecia per salire in classifica a 6 punti. Quando la vittoria arriva in trasferta è ancora meglio. Ora riposeremo per due giorni poi prepareremo al meglio la partita. Ci concentreremo il più possibile per vedere quello che si potrà fare. Noi ci proveremo».