Muriel non si è allenato: la Fiorentina ha fretta di chiudere

Muriel, la Fiorentina accelera. Il club toscano vuole perfezionare tutti i contratti e annunciare, entro mercoledì, il primo colpo del 2019. Dopo l'affondo del Milan, l'attaccante colombiano si è confermato uno rispettoso: intende mantenere la parola data a Corvino. Ma a Firenze preferiscono evitare altri rischi. E, soprattutto, scongiurare nuovi rilanci dei rossoneri e di Rino Gattuso, estimatore del calciatore. Intanto oggi l'ex doriano non si è allenato. Il Siviglia gli ha concesso un permesso speciale per prepararsi all'addio ormai prossimo (mercoledì potrebbe essere già in Italia). Confermata la formula: prestito con diritto di riscatto sui 13-15 milioni di euro.A proposito di ritorni, Gabbiadini, piano B della Fiorentina, è stato proposto al Milan e alla Sampdoria, a caccia di innesti in attacco. L'ostacolo resta però la richiesta del Southampton: gli inglesi vorrebbero privarsi della punta 27enne a titolo definitivo o con l'inserimento di un obbligo. Chiusura sui portieri: Viviano è ai dettagli con la Spal, l'Inter tratta il cartellino di Gabriel Brazao, classe 2000 del Cruzeiro.