Multe salate per Latina e Torres. Queste le decisioni del Giudice Sportivo

Dure le decisioni del Giudice Sportivo che ha multate sia Latina che Torres di 2000 euro. I neroazzurri per, come si legge dallo stesso comunicato "Avere propri sostenitori rivolto reiterate espressioni gravemente offensive e lanciato sputi all'indirizzo di un A.A. che lo attingevano numerose volte alla schiena, alle gambe ed alle braccia. Inutile il tentativo di un tesserato che invitava tali sostenitori ad un contegno civile", mentre i sardi "Per avere propri sostenitori rivolto, nel corso del secondo tempo, reiterate grida ed espressioni implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria". Mentre tra i calciatori, un turno di squalifica per Cabella (Ostiamare), Cacciotti (Lupa Roma) e Leone (Ladispoli)

