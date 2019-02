Chelsea, Kepa multato per aver rifiutato la sostituzione: una settimana di stipendio devoluta in beneficenza

La punizione è arrivata. Kepa paga il suo rifiuto nella finale di Coppa di Lega: domenica il portiere si oppose alla decisione di Sarri che nel finale voleva sostituirlo con Caballero. Una settimana di stipendio decurtata e devoluta in beneficenza alla Fondazione del Chelsea. È la sanzione decisa dal Chelsea nei confronti di Kepa Arrizabalaga, il portiere spagnolo dei 'blues' che si era rifiutato di lasciare il campo negli ultimi minuti di gioco della finale di Coppa di Lega poi persa ai rigori col Manchester City. Sul sito della società sono arrivate poi le parole di chiarimento del giocatore: «Anche se c'è stato un malinteso, ripensandoci ho commesso un grave errore nel modo in cui ho gestito la situazione». Da parte sua Maurizio Sarri, visibilmente adirato per il rifiuto del portiere di lasciare il campo, ha spiegato di aver avuto «una buona conversazione con Kepa e di aver capito che c'era stato un malinteso. Si è scusato con me, con i compagni e con il club, per me la questione è chiusa».

Ultimo aggiornamento: 10:59

