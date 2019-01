© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due importanti colpi di mercato per il Morolo di mister Mirko Granieri impegnato nel raggiungere la salvezza nel campionato regionale di Eccellenza, girone B. La società ciociara nel pomeriggio di oggi ha annunciato gli ingaggi dei due attaccanti Luca Mucili, 27 anni, ex Cynthia Genzano con esperienze in serie D alla Torres in Sardegna ed alla Lupa Roma e di Simone Pacielli, 21 anni ex Albalonga con esperienza nel Ciampino. Due giocatori che non hanno bisogno di presentazione in Eccellenza. I due che possono giocare anche da esterni d'attacco oltre che come punte centrali si sono subiti messi a disposizione di mister Mirko Granieri che sta preparando l'importante sfida salvezza casalinga di domenica contro il Latina Sermoneta.«Mucili e Pacielli non hanmno bisogno di presentazione. Si tratta di due calciatori validissimi che seguivamo da tempo e che abbiamo voluto fortemente- ha spiegato il ds del Morolo, Adriano Capuano- due giocatori arrivati anche con l'ok di tutto lo staff tecnico ad iniziare dal tecnico Granieri. Mucili e Pacieli a nostro parere rafforzano notevolmente la rosa a nostra disposizione che è superiore al periodo nel quale avevamo l'argentino Victor Gomez».«Questi due arrivi preceduti da altri giovani di valore arrivati in precedenza dimostrano la volontà della società di raggiungere quanto prima l'obiettivo della salvezza- ha aggiunto Capuano- con questi due attaccanti di qualità dimostriamo ancora una volta che non ci sono problemi a livello societario e che le illazioni di qualcuno circa problemi economici sono assolutamente falsità. Malgrado qualcuno sia andato via rispetto all'estate non ci siamo tirati indietro e puntiamo fortemente alla conferma dell'Eccellenza. Colgo l'occasione per invitare tutti i tifosi del Morolo ad essere presenti domenica mattina alle 11 al Nando Marocco per la delicata sfida casalinga contro il Latina Sermoneta».«Siamo venuti qui a Morolo poer raggiungere il traguardo della salvezza. La società ci ha fortemente voluti e faremo di tutto per ripagare la fiducia- hanno spiegato i nuovi Luca Mucili e Simone Pacielli- siamo a disposizione di mister Granieri pronti a dare il nostro contributo. Entrambi veniamo da infortuni e vogliamo riscattarci. Siamo sicuri che Morolo sia la piazza giusta per rilanciarci. La squadra ha fatto bene ha ottime potenzialità e tutte le carte in regola per salvarsi».Mucili dopo aver iniziato la stagione al Cynthia Genzano dove ha realizzato 5 reti di cui 4 in Campionato ed una in Coppa Italia è fermo per infortunio da novembre. Non è ancora al 100% ma è a disposizione del tecnico Granieri. Pacielli un passato nel Ciampino con ottimi risultati era all'Albalonga in serie D ma è fermo per infortunio da aprile. Ora è pianamente recuperato e già domenica potrà scendere in campo nella gara che il Morolo finora 22 punti in 17 gare, giocherà con il Latina Sermoneta.