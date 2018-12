Movimenti in casa Tor Sapienza. Ufficiale Marra e saluta Rossi

Nuovi innesti in casa Pro Calcio Tor Sapienza che rende noto di aver effettuato due operazioni i questa finestra di mercato, una in entrata e una in uscita. Firma per i gialloverdi Andrea Marra, centrocampista classe ’99 proveniente dalla Sambenedettese, reduce da due anni in riva all’Adriatico, uno con la Berretti e il successivo con la maglia dell’Aquila. Giocatore polivalente e di qualità che sicuramente potrà far bene ai gialloverdi. Mentre Matteo Rossi è ufficialmente uno svincolato che lascia la società dopo appena 7 presenze senza mai giocare da titolare.

Ultimo aggiornamento: 18:19

