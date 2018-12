Il Palocco continua a muoversi sul mercato. Nonostante l'infermeria piena, il tecnico Massimiliano Laruffa può sorridere per l'arrivo di due giocatori a centrocampo. Il primo è Gianluca Gaggini, centrocampista classe 2000 ex Play Eur, Latina e cresciuto nelle giovanili dell'Ostiamare. L'altro nuovo volto è Andrea Cesaretti, altro centrocampista, quest'ultimo classe '96, ex Pescatori Ostia.

Ultimo aggiornamento: 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA