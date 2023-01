Roma, Mourinho: «Zaniolo da un mese dice che vuole andare via, purtroppo sembra che resterà»

In radio e nei bar si parla solo del caso Zaniolo. Ma domani la Roma è attesa dal big match contro il Napoli: fischio d'inizio alle 20.45 allo stadio Maradona. Alla vigilia della partita ha parlato il tecnico giallorosso José Mourinho, che ha parlato ovviamente anche del "no" al Bournemouth di Zaniolo.

Zaniolo è un caso di mercato. Come gestirà il calciatore e che evoluzione avrà la storia?

«Sui provvedimenti disciplinari non posso rispondere. Purtroppo sembra che avessi avuto ragione io dopo lo Spezia, sembra che direzione sia che Zaniolo resterà. Perché purtroppo? Perché da un mese ogni giorno il giocatore dice che se ne vuole andare. Dopo lo Spezia ho dato lunedì libero a tutti e ho detto che martedì l'allenamento era opzionale: tutti quelli che erano in panchina sono venuti, tanti di quelli che hanno giocato sono venuti. Questo è il profilo di giocatori che un allenatore vuole. Quando un calciatore dice a società e compagni che non vuole giocare nella Roma, non vuole vestire questa maglia, che non si vuole allenare, è diverso. Non fa parte del progetto Napoli, non sarà convocato».

La partita contro il Napoli.

«Il Napoli ha già vinto lo scudetto, meritatamente. È la squadra più forte, ha fatto un ottimo mercato, stanno facendo un grande campionato con un vantaggio enorme. Per la poca consistenza dell'Inter, del Milan, non si sente che abbiano un avversario che possa fare tante vittorie consecutive. Complimenti ai napoletani, hanno vinto lo scudetto meritatamente».

La Roma ora ha il problema del Fair Play Finanziario, il suo futuro qui è un progetto? È legato alla prossima Champions? Dipenderà dagli investimenti?

«È una domanda che deve farmi la società. Io quando ero più giovane e più immaturo ero capace di discutere con la stampa di cose che sono interne. La maturità aiuta a essere equilibrati, più uomo di società e meno egoista ed egocentrico. Capisco la domanda ma dovrà farmela la società quando crederà di doverla fare».

Al di là di Zaniolo, il mercato si conclude con pochi cambiamenti. La rosa è quella di prima ma senza due giocatori, Zaniolo e Karsdorp. La Roma si è indebolita?

«Prima ringrazio i tanti che mi hanno auguri per il mio compleanno, gente che non conosco mi ha fatto arrivare regali. Vi regalo la formazione: Rui Patricio in porta, Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. I tre centrali soliti, Matic-Pellegrini in mezzo con Dybala e Abraham. Se va via Shomurodov abbiamo un giocatore in meno, ma è un calciatore che ha lavorato tanto per essere a Roma. Bisogna poter giocare, prima di noi aveva giocato poco a Genova. Se finisce bene questa situazione di prestito per sei mesi, è un qualcosa di cui lui ha bisogno. Avremo un'opzione in meno ma non mi aspettavo di più dal mercato, ora la gente è più consapevole delle possibilità. Non mi aspetto nulla dal mercato, ma mi aspetto più difficoltà perché la struttura competitiva cambia perché avremo tre partite a settimana. Ma questo è un gruppo fantastico e con questo, insieme ai tifosi, andiamo avanti. Karsdorp starà fuori fino a quando vorrà stare fuori: ora ha un piccolo problema, ma da sempre si sta allenando con noi. Qualcuno in questo processo è stato bugiardo e ha dato un'idea di un allenatore e di un club che non meritavano. Ma dipende solo da lui».

In aggiornamento