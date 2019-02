Mourinho patteggia un anno di carcere per frode fiscale

Josè Mourinho è stato ritenuto colpevole di frode fiscale in Spagna, patteggiando una condanna a un anno di carcere con la condizionale e quasi due milioni di di multa. I fatti risalgono agli anni 2011 e 2012, quando lo 'Special Onè allenava il Real Madrid ed era stato rinviato a giudizio per aver 'nascostò, attraverso una serie di società, entrate (si parla di oltre 3 milioni) sui suoi diritti d'immagine. In Spagna le pene detentive sotto i due anni di carcere vengono commutate con la condizionale e una multa. Oggi l'ex tecnico del Manchester United (è stato esonerato a dicembre) è comparso davanti al giudice in un tribunale di Madrid per confermare l'accordo di patteggiamento che aveva già raggiunto con il pubblico ministero.





