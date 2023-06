Giovedì 1 Giugno 2023, 06:25

BUDAPEST E ora? Suona strano, lo capiamo. Tuttavia, dopo la sconfitta in finale contro il Siviglia, è già tempo di pensare alla nuova Roma. Il momento è arrivato. Perché l'arrivo del parametro zero Aouar, quello possibile di N'Dicka e la conferma di Matic e Smalling, devono essere soltanto il punto di partenza per una squadra che andrà cambiata. Budapest ha chiuso un biennio di soddisfazioni europee ma di delusioni in campionato. Mourinho fino a quando non si è stancato, ha sempre battuto il tasto sulla qualità e sulla poca lunghezza della rosa. La stessa che ora anche nell'undici titolare potrebbe avere importanti modifiche.

In porta

Difesa

Rui Patricio ha ancora un anno di contratto ma in questa stagione ha perso quella sicurezza che lo ha contraddistinto in carriera. Svilar ha giocato due delle ultime gare di campionato contro il Bologna e a Firenze, confermando di non essere pronto per diventare il primo. Serve un investimento importante. Vicario e Carnesecchi sono i nomi proposti da intermediari italiani alla Roma e a mezza serie A. La concorrenza è alta come i costi dei cartellini. Non è escluso che si possa guardare all'estero. In Polonia ad esempio hanno accostato ai giallorossi il numero 1 del Legia Varsavia Kacper Tobiasz, classe 2002, già nel giro della Nazionale.

Da due anni Mou chiede un centrale di piede mancino. E se anche non dovesse essere più lui l'allenatore, l'esigenza tecnica rimane. L'uomo messo nel mirino è N'Dicka, in scadenza con l'Eintracht Francoforte. Gli agenti sono stati a Trigoria per ascoltare la proposta giallorossa e decidere del futuro del loro assistito. Ora devono dare una risposta. Con Llorente destinato a tornare al Leeds (troppi i 18 milioni: si proverà ad abbassare il costo del cartellino vista la retrocessione del club in Championship) e Smalling che a breve dovrebbe annunciare il rinnovo, molto ruota attorno a Ibañez. Nonostante una stagione costellata da alti e bassi, il brasiliano ha estimatori in Spagna (Atlético Madrid) e Inghilterra (Tottenham).

Mediana

Attacco

Se parte, la cessione servirà per sistemare i conti in ottica fair play finanziario. L'arrivo di Aouar, l'esplosione di Bove, la conferma di Matic e il prolungamento di Cristante sono un ottimo punto di partenza. Frattesi sembra ormai destinato in altri lidi anche perché il Sassuolo è stato bravo ad alimentare l'asta. In un ruolo diverso, è seguito Tielemans, belga dai piedi educati, in scadenza con il Leicester ad un passo dalla retrocessione.Il reparto avanzato è un rebus. Paradossalmente nessuno è certo della conferma. El Shaarawy ha il contratto che scade tra un mese e ha il Milan, società nella quale è maturato dopo le prime esperienze al Genoa, alle spalle. Abraham sta facendo delle valutazioni personali al di là della possibilità che ha il Chelsea di riportarlo alla base pagando 80 milioni. I Blues a quella cifra non ci pensano minimamente ma va considerato che già sopra i 30 milioni la Roma farebbe una plusvalenza. E club che valutano Tammy una quarantina ci sono (West Ham e Aston Villa). Dybala ha una clausola rescissoria che soprattutto verso l'estero (12 milioni) gli consente di essere padrone del suo destino (in Italia la Roma alzando l'ingaggio a 6 milioni può invece annullare la proposta). Belotti, 0 gol in campionato, è chiamato a decidere con il club cosa fare. Il futuro è però adesso. E passa inevitabilmente da quello che annuncerà a breve Mourinho.