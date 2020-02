Mourinho, la reazione contro l'assistente è a scoppio ritardato Video

La reazione a scoppio ritardato di Mourinho fa il giro del web. Ecco cosa è successo durante l'ultima sfida del Tottenham contro il City di Guadiola: Gundogan sbaglia il rigore e sulla respinta Sterling simula un fallo da parte di Lloris. Sterling però è già ammonito e passibile di espulsione. Mourinho non ci fa caso, ma ecco come reagisce quando il suo assistente glielo ricorda.





<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Gundogan sbaglia il rigore e sulla respinta Sterling simula un fallo da parte di Lloris. Sterling però è già ammonito e passibile di espulsione. <br><br>Mourinho non ci fa caso, ma ecco come reagisce quando il suo assistente glielo ricorda. <br><br>🤣🤣🤣🤣 <a href="https://t.co/Ouxrh65ELi">pic.twitter.com/Ouxrh65ELi</a></p>— Il Calcio Inglese (@BritishFootball) <a href="https://twitter.com/BritishFootball/status/1224071280900608007?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





