Sarri-Klopp, la sfida vale la corona

Dopo essersi sfidati mercoledì sera ad Anfield in un duello culminato nel successo in un successo colorato di blue, il Chelsea di Maurizio Sarri e il Liverpool di Jurgen Klopp si ritroveranno nel pomeriggio a Stamford Bridge, pronti per una sfida che già potrà incidere sull’esito della Premier League (ore 18,30, Sky Sport Football). Molto netti sono i contorni dello scenario. Il Liverpool è primo in classifica, ha conquistato sei vittorie nelle prime sei giornate del campionato e ha accumulato un margine di due punti rispetto proprio al Chelsea e al Manchester City, secondi. Insomma è chiaro che la sfida di oggi sia un inquadrabile come un momento di svolta. E se all’ovvia incertezza intrecciata al risultato corrisponderà un alto grado di spettacolarità, certo non si può non annotare che il peso delle responsabilità ricadrà sugli attaccanti, vale a dire il capocannoniere Hazard e il vice Mané. Ne potrà comunque approfittare il City di Guardiola, cui basterà battere il Brighton in casa (e sperare in un mancato successo del Liverpool) per atterrare in vetta.Intanto c’è aria di tregua in casa del Manchester Utd dopo le dichiarazioni distensive pronunciate da José Mourinho, che ha annunciato il ritorno in campo di Paul Pogba. Tenuto in tribuna nell’incontro di Coppa di Lega (contro il Derby County di Frank Lampard) e privato dei gradi di vice-capitano, il francese tornerà dunque titolare oggi nella trasferta sul campo del West Ham. «Questa settimana sono molto contento del suo lavoro. Nessuno si è allenato meglio di lui in questi giorni», ha spiegato il portoghese. Comunque il portoghese ha preferito non attardarsi a rivelare il contenuto del confronto avuto con il giocatore durante un allenamento infrasettimanale, seguito all’eliminazione dalla Coppa di Lega. La sera precedente Pogba aveva pubblicato sui suoi social un video che lo ritraeva in tribuna, divertito e sorridente, mentre i suoi compagni in campo perdevano. «Non ho intenzione di dirvi quello che ci siamo detti – ha aggiunto il portoghese – è stata un conversazione che ha dato ai media la possibilità di raccontare una storia incredibile. Ho parlato con chi di dovere e abbiamo concluso che Pogba è solo un calciatore, non un capitano». Va registrata, tra l’altro, una curiosità piovuta ieri da Carrington, il centro tecnico dello United. Secondo quanto riportato dal Sun e dal Daily Mail, Pogba avrebbe perso un orecchino di diamanti durante l’allenamento e avrebbe coinvolto ricerca quasi 30 persone. E non è tutto. Perché Pogba ha anche annunciato che concederà una ricompensa in denaro a chi sarà in grado di ritrovarlo.