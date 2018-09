Mourinho: «Pogba non sarà più vice capitano del Manchester United

«Non c'è stata alcuna lite con Pogba L'unica verità è che ho preso la decisione che Paul non sarà più il secondo capitano». Lo dice l'allenatore del Manchester United, José Mourinho, al termine del match di Coppa di Lega inglese contro il Derby County costato ai 'red devils' l'eliminazione dalla competizione. «Non c'è alcuna ripercussione, nessun problema, la stessa persona che ha deciso che Paul non sarà più il secondo capitano è la stessa persona che gli ha dato questa nomina e sono io -sottolinea Mourinho-. Io posso prendere queste decisioni, nessun problema, solo una decisione che non devo spiegare» © RIPRODUZIONE RISERVATA