Mercoledì 5 Gennaio 2022, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 17:30

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Milan: «Dopo il 2010 il primo club italiano che ha parlato con me non è stata la Roma, la Roma si poteva accettare, l’altro no. Io non potrò mai allenare la Lazio. Non è una mancanza di rispetto, ho avuto sempre un rapporto positivo, ma andare dall’altra parte sarebbe impossibile».