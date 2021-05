Febbre da derby, ma soprattutto febbre da Mou. Il murale di Testaccio con il tecnico portoghese sulla vespa Special è diventato una maglietta, in vendita in un noto negozio del quartiere, proprio nel pomeriggio che porta alla stracittadina. Insomma, non è ancora arrivato ma lo Special One è già oggetto di merchandising.

