I tifosi della Juve insultano Mourinho e lui fa il gesto del Triplete

Distratto dalla partita ma fino a un certo punto. José Mourinho, come da copione nelle sfide contro la Juventus, non ha fatto mancare un altro dei suoi show. Ai tifosi bianconeri presenti all'Old Trafford che lo schernivano con cori legati al suo passato interista, lo Special One ha reagito facendo il numero 3 con le dita, con chiaro riferimento al Triplete vinto con i nerazzurri. Un gesto che i 4.000 tifosi bianconeri presenti sule tribune di Manchester hanno salutato con una selva di fischi e un campionario di insulti, intermezzo agli applausi alla loro squadra.



«E’ una risposta ovvia, ovviamente loro non sono innamorati di me, ovviamente uno dei momenti più duri per loro è stato il nostro Triplete e va bene così - ha poi spiegato il tecnico portoghese ai microfni di Sky - però con i giocatori, con lo staff tecnico, lo staff dirigenziale e col Signor Agnelli, tutti super educati, cordiali e nel rispetto totale».