Mourinho liquidato dallo United con 17 milioni

José Mourinho non è più a tutti gli effetti un tesserato del Manchester United. Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'allenatore portoghese avrebbe intascato una liquidazione di 17 milioni, dopo essere stato esonerato il 18 dicembre dell'anno scorso. Mourinho, a questo punto, può ambire a una nuova sistemazione e diventano sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero vicino a un clamoroso ritorno sulla panchina del Real Madrid. 'Moù, infatti, è sempre molto ammirato dal presidente del club 'blancò Florentino Perez.



«Posso affermare che a oggi non ho alcuna intenzione di lavorare in Portogallo. Sto bene così». José Mourinho smentisce la possibilità di tornare ad allenare nel suo Paese. «Non mi hanno contattato e ad oggi non sono un'opzione per il Benfica», aggiunge il tecnico di Setubal in un'intervista al 'Correio da Manhà. Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA