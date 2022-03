Mourinho: «La Roma è più pratica. Il caso Zaniolo? Gli ho detto io di andare nello spogliatoio»

dal nostro inviato

ARNHEM Mourinho si gode la Roma e smorza la polemica su Zaniolo, che sarebbe andato di corsa nello spogliatoio dopo la sostituzione, «Abbiamo controllato il secondo tempo non il primo. Loro non meritavano di andare sotto. Abbiamo avuto fortuna in qualche situazione. Era difficile giocare, creare e avere sicurezza nel possesso. Nel secondo tempo abbiamo controllato bene. Siamo stati anche fortunati perché loro hanno avuto un paio di occasioni per segnare. Nel secondo tempo possiamo parlare di controllo assoluto, anche in dieci. Un gioco più basso e difensivo in un momento dove era necessario farlo, in un campo impossibile. Ci siamo giocati una qualificazione per la finale e come minimo abbiamo preso un risultato che a casa lascerà la porta aperta, la speranza con i nostri dietri e con un campo che paragonato a questo sarà una meraviglia. Speriamo di poter passare la prossima fase», le sue parole. Ora Mou vede una Roma in grado di giocarsela con tutte per arrivare a vincere un trofeo come la Conference. «Ci proveremo ma non dateci per favoriti. La squadra sta crescendo, stiamo costrunendo da mesi». Infine il caso, o presunto tale, Zaniolo, che è andato direttamente negli spogliatoi dopo il cambio, sembrava un po’ nervoso. «No, sono stato io a dirgli di andare dentro perché faceva freddo ed era sudato. Gli ho detto ‘vai dentro e riposati’ perché domenica c’è una partita da giocare. Sono molto soddisfatto della sua partita, difficile per gli attaccanti a cui è arrivata sempre la palla con lanci lunghi. Avete visto male. Vi dovete sforzare di più (rivolto ai giornalisti, ndc) per trovare un problema a tra me e Zaniolo».