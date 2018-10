Mourinho, i tifosi chiedono l'esonero, lo United pensa a Zidane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sprofondato improvvisamente negli abissi di una crisi che mai avrebbe immaginato di sfiorare, José Mourinho passeggia lungo i corridoi del centro tecnico di Carrington rimpiangendo gli anni in cui regnava sull'Inghilterra. Sa bene che presto potrà ricevere la lettera di licenziamento dai dirigenti del Manchester Utd, stufi di vedere un fumo grigio alzarsi dalle macerie di una delle squadre più forti del pianeta. Raccontano i sempre informati cronisti britannici che lo staff tecnico e i giocatori dello United non solo considerano certo l'esonero di Mou, ma addirittura si aspettano che l'annuncio arrivi entro le prossime ore. E all'orizzonte già si intuisce la figura di Zinedine Zidane, che ora si trova a Londra in vacanza. Va detto, d'altra parte, che ultimamente al Manchester Utd riesce proprio bene il gesto di rotolare nel ridicolo. Sabato, tanto per dire, la squadra ha perso in trasferta contro il West Ham, raccogliendo la seconda sconfitta consecutiva, coppa inclusa. Ora è decima con 10 punti e ha già accumulato uno svantaggio di nove lunghezze rispetto allo splendido Manchester City di Pep Guardiola. Tra l'altro non si può non registrare la curiosa circostanza per cui Pep voli a livelli altissimi proprio mentre José dondola sul filo.Gli appassionati di numeri e ricordi hanno scoperto che i Red Devils non collezionavano risultati tanto negativi all'inizio di una stagione da quasi 30 anni. Naturalmente i tifosi sono furibondi: fischiano allo stadio, protestano nel megafono dei social network, pretendono rivoluzioni. Quanto alla squadra, bolle, e ribolle, e cuoce a mollo in uno sbando tattico che non si può spiegare soltanto con un appannamento del carisma dell'allenatore. Pogba litiga con Mou due giorni sì e uno no; Sanchez ha deciso in via definitiva di lasciare lo United; su Rashford sono piovute cascate di rimproveri di Mou. Insomma la temperature nello spogliatoio viaggia serena oltre la soglia del pericoloso. E, domani, a Mourinho sarà consegnato l'impegno di Champions contro il Valencia. Molto incline al lamento, Mou non è ancora sicuro di avere il privilegio di potersi accomodare in panchina. Quel che affiora, però, è un'ombra di fragilità che, poco a poco, copre e schiaccia il mito dell'allenatore più vincente del nostro tempo.