Mourinho: «All'Europeo osserverò i giocatori della Roma. L'Italia è tra le quattro più forti»

Josè Mourinho durante l’Europeo vestirà i panni di commentatore per alcuni media inglesi, poi volerà in Italia dove ci sarà la Roma ad aspettarlo per cominciare una nuova avventura da tecnico. Lo Special One attraverso le colonne del The Sun analizza le principali squadre che parteciperanno a Euro 2020, tra cui l’Italia di Roberto Mancini che ha convocato tre calciatori giallorossi:

«Osserverò i miei giocatori della Roma che sono Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, ovviamente mi concentrerò su di loro. L’Italia è una squadra con un buon mix di giocatori di buona esperienza, ragazzi che sanno vincere. È una nazionale forte. Roberto Mancini è un allenatore di grande esperienza: ha trascorso 20 anni allenando nei migliori campionati dei migliori paesi, quindi è più che pronto e sta dimostrando già in fase di qualificazione quanto sia bravo. La squadra è migliorata molto sotto di lui. L'Italia ha giocatori di talento e ha un'ottima conoscenza tattica. Sono in grado di giocare con moduli diversi. Roberto sta dando loro un po' più di qualità offensiva, ma non perdono la loro natura e sanno come competere. Penso che questa sia la loro migliore qualità. È difficile trovare punti deboli. Potrebbero arrivare tre le quattro finaliste».

Il pronostico di Mou

Ma la favorita a vincere il titolo è la Francia: «Potrebbe fare una squadra A, una B e una C perché in questo momento hanno un numero incredibile di top player. Quando hai Kylian Mbappé dalla tua parte è molto difficile non vincere. È uno di quei giocatori che vince le partite e spaventa gli avversari. Mbappé fa di tutto per cercare di dimostrare di essere lui il migliore dopo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Didier Deschamps sa cosa vuole. Sono i campioni del mondo e i secondi classificati agli ultimi Europei. Per loro non arrivare in finale sarebbe un fallimento e non credo che Deschamps legga o ascolti l'esterno... Penso che sappia solo quello che vuole. Non riesco a vedere alcuna debolezza. Se dovessi dire una squadra per vincerà, direi loro perché il gruppo di giocatori è fantastico».

Più critico sulla Spagna di Luis Enrique: «Ha una giovane generazione di giocatori e Luis Enrique crede in un certo tipo di calcio. Non segnano abbastanza gol per il calcio che giocano. Puoi essere punito da una difesa intelligente che ti aspetta e poi ti colpisce. Dovrebbero annientare gli avversari per il modo in cui giocano. Prendono dei rischi, rendono il campo molto grande e largo quando hanno la palla e sono un po' fragili quando perdono il possesso. Luis era il mio giocatore quando ero a Barcellona molto tempo fa. Ha grandi doti di leadership. Avrà tutta la squadra intorno a sé. Possono battere chiunque, ma non li vedo in finale».

Più certezze sull’Inghilterra: «È una generazione piena di buoni giocatori. La squadra è incredibile. Sarà abbastanza difficile per Gareth Southgate avere l'intero Paese d'accordo con le sue scelte perché ci sono tante alternative. Basta guardare terzini destri: chi è il miglior inglese di ritorno? Chi è il secondo migliore? Chi è il terzo migliore? La rosa è molto buona, piena di opzioni. Non è come altre dove puoi schierare un buon 11 di partenza, ma poi durante la competizione potresti trovarti in difficoltà con un infortunio o una squalifica. Gareth sta facendo molta esperienza come allenatore della nazionale. Ha un grande assistente in Steve Holland e questo è molto importante nel calcio moderno. Non possiamo essere soli nei nostri viaggi. Dobbiamo essere circondati da brave persone».

La Germania, invece, sta attraversando un momento di transizione: «La squadra di Joachim Low è stata pessima in qualificazione e in Nations League. Ma ora questo è il momento della verità e normalmente nel momento della verità, la Germania sarà lì. Questi saranno anche gli ultimi Euro per giocatori come Thomas Muller, Mats Hummels e Manuel Neuer. Sono sempre una squadra da temere. Sono soldati. Sono ragazzi molto disciplinati. Hanno dei giovani di grande talento come Joshua Kimmich. I tedeschi sono i tedeschi e questo dice tutto. Penso che possano uscire nella fase a gironi, ma anche che possono arrivare fino in fondo».

Infine, il suo Portogallo: «Ruben Dias è il miglior difensore centrale del mondo ora. Con il suo trasferimento al Manchester City sta ottenendo un grande livello di notorietà. È un difensore centrale fantastico e quello accanto a lui, Pepe, è un 38enne con molta esperienza. Questo può essere un punto di forza per il Portogallo che ha molti giocatori di talento in attacco. Certo, Cristiano Ronaldo non è più un ragazzino e questo è probabilmente il suo ultimo Europeo. Credo che farà di tutto per avere successo per l'ultima volta».