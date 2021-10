Domenica 31 Ottobre 2021, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 23:06

Arrabbiato e furioso José Mourinho lascia la zona mista di Dazn dopo la fine della partita del sua Roma contro il Milan: «Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più, perché se parlassi domenica non sarei in panchina. Mi causa rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi, tutti quelli che amano la Roma. Il rispetto che abbiamo noi, che non abbiamo giocato bene ma abbiamo dato tutto, altri non ce l'hanno. E ora basta così».