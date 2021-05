4 Maggio 2021

di Gianluca Lengua

(Lettura 3 minuti)

2

2



La rivoluzione in casa Roma è cominciata. Il primo tassello si chiama José Mourinho, un tecnico voluto fortemente dal presidente Dan Friedkin che per lui ha una passione di vecchia data. L’idea è nata dopo l’esonero al Tottenham che ha portato ad alcune telefonate conoscitive per spiegare al tecnico le ambizioni della Roma. Poi, Dan, il figlio Ryan, il dg Pinto e il Ceo Fienga sono volati a Londra per definire l’accordo. Era martedì 27 aprile, due giorni prima della semifinale contro lo United. Il resto lo hanno fatto gli avvocati e Jorge Mendes, il super agente portoghese di Mourinho e legato strettamente anche a Pinto. Saranno principalmente loro a costruire la Roma del futuro scegliendo i profili più adatti al tecnico, ma senza stravolgere il piano di risanamento della società. Esterni alti di corsa e qualità, centrocampisti di fisicità e decisi sui contrasti e attaccanti da almeno 25 gol a stagione, sono solo alcune delle caratteristiche dei giocatori più utilizzati nel 4-2-3-1 di Mou. Un modulo (assieme 3-4-3) messo in campo nell’ultimo anno al Tottenham, ma anche al Chelsea, al Real Madrid e con l’Inter del triplete. Approderà alla Roma a fine della stagione in corso e metterà in atto una vera e propria rivoluzione tecnica già in parte concordata con i Friedkin.



Come giocherà la Roma di Mourinho

In prima battuta analizzerà tutti i giocatori in prestito e che non saranno riscattati, quello che ha più chance di restare dovrebbe essere Kluivert, suo pallino già nel 2017 quando con il Manchester United ha battuto l’Ajax in finale di Europa League. Mou si è avvicinato a Justin e gli ha detto: «Sono contento che stai facendo bene, un altro anno e poi ti voglio qui con me». Di anni da quella partita ne sono passati quattro, ma chissà se quando Justin rientrerà dal Lipsia Mourinho non chieda alla proprietà di lavorarci sopra. E a proposito di esterni, avrà a disposizione Zaniolo che incarna sia fisicamente che tatticamente il suo calciatore tipo. Un amore già sbocciato perché il Tottenham nella scorsa sessione di mercato (prima che si infortunasse per la seconda volta) avrebbe fatto follie pur di averlo, proprio perché Mourinho lo aveva chiesto alla proprietà.

Ci sarà da risolvere anche il caso Mkhitaryan: non ha ancora messo la firma sul rinnovo di contratto che scadrà il 30 giugno e la scelta dello Special One potrebbe portarlo ad allontanarsi dalla capitale. Ai tempi dello United tra i due non correva buon sangue a tal punto che è stato lasciato in tribuna per sei partite consecutive, poco dopo è stato ceduto all’Arsenal. L’ex Tottenham ritroverà anche Smalling, Pedro e Santon che ha fatto esordire nell’Inter all’età di 18 anni. Ma uno dei nodi più complicati da sciogliere sarà quello che riguarda Dzeko: il bosniaco ha ancora un anno di contratto, ma potrebbe essere l’attaccante giusto da alternare a un bomber da 25 reti stagionali. Capitolo giovani: i calciatori più promettenti non saranno ceduti. Avrà bisogno di un paio di centrali, di un esterno basso a destra e a sinistra e un centrocampista da affiancare a Veretout. Per completare l’opera potrebbe arrivare anche De Rossi come allenatore in seconda, ipotesi che al momento non è confermata dal club. Mourinho percepirà 7,5 milioni a stagione, ma è come se costasse 5,3 netti grazie al decreto crescita che permette lo sgravio del 50% della tassazione.