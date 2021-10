Roma-Napoli, Mourinho: «Non sono uno s... Ho rispetto dei Friedkin»

Sabato 23 Ottobre 2021, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 19:04

Dopo la pesante sconfitta contro il Bodo/Glimt in Norvegia, José Mourinho è chiamato a rispondere a molte domande prima della partita decisiva della sua Roma contro il Napoli di Luciano Spalletti, primo in classifica in Serie A e a punteggio pieno. Segui la conferenza stampa in diretta dell'allenatore giallorosso, a partire dalle 19.

Oltre alla nostra diretta testuale, la conferenza stampa prevista nel tardo pomeriggio di oggi 23 ottobre sarà trasmessa integralmente sui canali ufficiali della Roma. Streaming visibile sul canale Youtube, su quello Twitter e infine attraverso la pagina ufficiale Facebook del club giallorosso.

Roma-Napoli, la conferenza stampa di Mourinho

Ci sono tanti contenuti in questa vigilia. Spalletti ha detto che sarà la partita della svolta. Ma cosa vuol dire per la Roma e quali sono le condizioni di Zaniolo e Karsdop?

«Stanno bene tutti e due. La squadra che inizierà la partita sarà la stessa che ha iniziato la partita contro la Juventus. Zaniolo sta bene. Non penso che sarà la svolta per noi. Stiamo facendo un campionato positivo, con perfomance migliori dei risultati, abbiamo quindici punti e meritavamo di averne di più. Penso a una partita per vincere, molto difficile. Siamo contro una squadra che ha sempre vinto».