Mourinho, la conferenza stampa oggi alle 14,30: così proverà a ricompattare l’ambiente

Josè Mourinho nella conferenza stampa indetta oggi alle 14.30 proverà a ricompattare l’ambiente, ripartire da zero e a mettersi alle spalle l’avvio horror di campionato. L’ha convocata a due giorni dalla partita persa contro il Genoa 4-1, un caso eccezionale per un tecnico a cui non piace parlare più di una volta a settimana se non obbligato dalla Uefa. L’obiettivo sarà quello di schermare la squadra da possibili attacchi che arriveranno sulla stampa e dai fischi dell’Olimpico prima e durante la gara contro il Frosinone (domani ore 20.45).

Mourinho, che ti succede? L'accusa: non scuote più una squadra senza anima. I suoi alibi: infortuni e mercato in ritardo

Il portoghese usa spesso i mezzi di comunicazione per influenzare l’opinione pubblica e portare verso di sè le attenzioni, lo fará anche oggi perché il momento è critico. La Roma ha totalizzato cinque punti in sei partite, un ruolino di marcia da retrocessione e non da Champions. Ieri a Trigoria ha parlato con la proprietà e il gm Tiago Pinto, è stato un momento di confronto per capire come uscire dalla crisi.

Poi la convocazione della conferenza stampa, magari per spiegare il momento, oppure, per spostare l’attenzione. Nessuno ha la palla di vetro è dunque impossibile prevedere cosa accadrá. Appuntamento alle 14.30, sarà trasmessa su tutti i canali social del club.