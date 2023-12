Mourinho: «A gennaio interverremo sul mercato per un difensore. Il mio futuro? In testa ho tutto chiaro»

José Mourinho torna a parlare dopo il silenzio nel post Roma-Fiorentina: «Una cosa è volere un’altra è potere. Dopo il 3 gennaio non ci sarà Ndicka, non ci sarà Smalling, Mancini è diffidato e infortunato, Llorente resiste e continua a giocare. È lì la nostra difficoltà. Alla fine penso che sarà possibile fare qualcosa». Ecco la conferenza stampa integrale in vista di Roma-Sheriff di Europa League.

Previsti 60mila spettatori anche domani?

«Il giorno che non sarà pieno sarà una sorpresa negativa. È bello, è una motivazione e loro ci mettono in condizioni per andare all’Olimpico. Non interessa se è Fiorentina o Napoli, se è grande squadra europea o no. E anche per noi non ci devono essere condizioni, domani dobbiamo vincere per loro, per noi, per il calcio. Qualcuno pensa che lo Slavia non possa non vincere la partita, noi dobbiamo pensare che sia possibile. E se loro non vincono noi dobbiamo vincerla per forza. Ci saranno dei cambi, ma saranno obbligatori. Ndicka è squalificato, Mancini è infortunato, Smalling lo sapete. Sono cambi obbligatori, anche nel modo di giocare. Dobbiamo vincere».

Ad oggi la Roma si caratterizza per qualcosa?

«Si caratterizza anche per essere meno forte nelle palle inattive e nei duelli difensivi.

Le caratteristiche non sempre sono positive. Una squadra con Smalling e Ibanez vince sempre i duelli difensivi, ma senza di loro ha più costruzione, possesso, meno errori nel possesso palla. Tu hai avuto la capacità di capire le caratteristiche negative, spero che hai le qualità per capire quelle positive. Fare dei gol dopo 20 passaggi è una qualità che per alcuni merita post e reels nella Lega Calcio mentre noi no. Sono qui e da due anni fa e ho letto le dichiarazioni del presidente Viola. Trent’anni fa era uguale».

Può essere che la stagione si possa decidere nel mercato di gennaio?

«Il nostro mercato sarà adatto a quello che possiamo fare. Noi siamo insieme, non è che io voglio una cosa e la proprietà un’altra. Però le difficoltà sono per tutti. Non è che sono geloso, ma il City ha pagato 80 milioni per Phillips e a gennaio Pep dirà che è meglio che vada via e ne prenderà un altro. Noi siamo una realtà diversa, tutti vorremmo altri 3 o 4 giocatori per migliorare la squadra e darle la possibilità di essere più forte, ma abbiamo difficoltà per farlo. Se facessimo un difensore a gennaio, io sarei già felice. Se mi chiedi se mi piacerebbe qualcosa di più, direi di sì. Loro stanno lavorando per darmi un’opzione, ma avremmo difficoltà anche con la lista europea. Magari qualcuno deve uscire. Ci sono Kristensen e Azmoun che non sono lista, entrano o no? Mi piacerebbe onestà quando la gente parla di obiettivi. L’importante è che noi internamente sappiamo quello che possiamo fare. Una cosa è volere un’altra è potere. Dopo il 3 gennaio non ci sarà Ndicka, non ci sarà Smalling, Mancini è diffidato e infortunato, Llorente resiste e continua a giocare. È lì la nostra difficoltà. Alla fine penso che sarà possibile fare qualcosa».

Perché domenica non ha parlato?

«Io ho parlato tanto. Avete letto il post su Instagram? Non è silenzio, abbiamo parlato tanto».

A che punto è Renato Sanches?

«Gioca domani, vediamo. Lavora con noi da due settimane di fila senza giocare. Spero che l’intensità aumenti perché è un po’ frenato dalle paure degli infortuni muscolari. Spero che l’emozione e l’adrenalina della partita lo faccia andare dall’altro lato. Domani sarà una giornata importante per lui, sa che gioca, ieri e oggi si è allenato in modo specifico per la partita. Domani va e non mi aspetto 90 minuti di bassa intensità e protezione, ma 45/60 veri».

L’amore crescente può essere un motivo per passare un futuro insieme?

«Io? Non ho bisogno di aspettare nulla. Nella mia testa ho tutto molto chiaro e obiettivo. A questa gente posso prima ringraziare, ma dirgli anche che non mi fa sentire confortato in campo. Si urla per la squadra e per i giocatori. Mi fa emozionare, mi mette orgoglio, mi fa avere più rispetto, empatia e amore per loro. Ma non mi piace. Se posso chiedere di non farlo per me lo faccio. Va fatto per la squadra e i giocatori. Li ringrazio moltissimo. L’altro post è per il bambino che io ho fatto molte volte. Ero raccattapalle e mio padre allenatore, lui mi diceva e io passavo le informazioni».

C’è la possibilità che la Roma giochi a quattro?

«Più o meno sì. Perché giocano Celik e Karsdorp dalla stessa parte».

L’assenza di Dybala?

«Si è fatta sentire subito. C’è una partita con Dybala e una senza. La Fiorentina non era capace a pressare, trovavamo sempre l’uscita di palla con Paulo che sbaglia il 2-0 dopo 10 minuti. Poi c’è una partita senza, perché non c’è un altro come lui. Ora lui non ci sarà, nemmeno Romelu alla prossima e sarà una situazione difficile perché non ci sarà replica. Avremo Belotti, Pellegrini che può fare il secondo, El Shaarawy, Cherubini e Joao Costa creativi, veloci e agili».

Cosa hanno i giocatori che non hanno svolto la rifinitura? Azmoun come sta? Spinazzola recupera?

«Dura per Leo e Azmoun, ma la speranza c’è. Mancini ha un problema importante però non ha le due gambe rotte e siccome non le ha gambe rotte giocherà. Ha un problema qua (indica il dito della mano ndc). Lorenzo, Paredes e Cristante ci sono per domani».