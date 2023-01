Roma, la stampa inglese: Mourinho è frustrato e vuole tornare al Chelsea

José Mourinho vuole tornare in Inghilterra. Titola così il Daily Mail secondo il quale lo Special One vorrebbe rientrare in Premier League dopo due anni trascorsi alla Roma. Il tabloid annuncia che gli agenti del portoghese si sarebbero già messi in contatto con il Chelsea, squadra che Mourinho ha allenato per ben due volte (2004 e 2013). Il desiderio di lasciare la Roma sarebbe dovuto alla scarsa potenza economica della società di Friedkin per via del settlement agreement firmato con la Uefa.

I giallorossi non possono acquistare giocatori di un certo livello (e costo) per tornare stabilmente in Champions. Inoltre, il rientro a Londra permetterebbe al portoghese di stare a contatto con la sua famiglia, moglie e figlia, che attualmente vivono nella City. Non solo Chelsea, la cui panchina sembra salda con al comando Graham Potter, ma anche West Ham visto che David Moyes sarebbe in bilico. Comunque, precisa il Daily Mail, Mourinho terminerà la stagione nella Capitale e poi valuterà se lasciare.