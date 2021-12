Venerdì 31 Dicembre 2021, 19:31

ROMA Special anche nei piccoli (grandi) gesti. José Mourinho ha così voluto regalare l'ultimo giorno dell'anno un sorriso agli ospiti dell'Ostello "don Luigi Di Liegro". Insieme allo staff tecnico, dopo aver svolto l'allenamento nella tarda mattinata, ha incontrato nel pomeriggio gli ospiti della struttura della Caritas per portare loro dei doni e fare gli auguri per il 2022. Mascherina sempre fissa, ma un sorriso, un selfie e una parola per tutti. Un modo tanto originale quanto nobile per salutare il 2021.