Mourinho attacca: «Altri punti persi dalla Roma per decisioni arbitrali»

Mourinho non voleva parlare di arbitri alla vigilia della partita con il Bodo ma, alla fine, l'attacco è durissimo: «Due rigori netti per noi, la gente può parlare di quello che vuole, ma la realtà è il 2-2. Loro due tiri e due gol, noi non so quanti tiri ma due gol. Ma anche due rigori netti per noi, ora lui (Papapetrou, ndr) va in Grecia tranquillo. Magari ci sono arbitri scarsi in Conference League, non lo so. Ma ormai iniziano a essere tanti i punti persi per colpa degli arbitri». Leggi il nostro approfondimento