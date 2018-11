Manchester, Mourinho: «La Juventus è super, non possiamo sbagliare. Le tre dita? Mi hanno insultato...»

«I miei rapporto con Pogba? Una cosa è quello che dice la stampa, un'altra cosa quello che dice Paul e un'altra cosa quello che dico io. La stampa dice rapporto orribile, Paul qualche mese fa ha detto rapporto allenatore giocatore, io dico un buon rapporto allenatore giocatore. Perché qualche volta il rapporto allenatore giocatore non è buono, in questo caso il lo classifico come un buon rapporto allenatore giocatore». Lo ha detto il tecnico del Manchester United, Josè Mourinho, alla vigilia della sfida con al Juventus in Champions sul suo giocatore Paul Pogba.



«L'ultima partita è stata correttissima e disciplinarmente fantastica. Noi un giallo, la Juve non mi ricordo però uno o due massimo. Educazione prima e dopo la partita, la Juve ha fatto il suo lavoro, noi il nostro. E niente, senza nessuna giustificazione i tifosi hanno avuto nel finale un comportamento che non è stato bello e io sono arrivato alla conclusione che c'è solo una ragione per quello. E la ragione sono le tre dita, nessuna ragione in più». Il tecnico del Manchester United, Josè Mourinho torna così sul gesto delle tre dita fatto all'andata ai tifosi della Juve dopo gli insulti ricevuti per il Triplete raggiunto con l'Inter. «Il mio rapporto con la società è normale e corretto, il mio rapporto con Max è più che corretto, c'è anche amicizia, l'unico motivo che ho visto è ricordi negativi dei tempi che io sono stato in Italia», ha aggiunto Mou.

«Lavoriamo tutti i giorni, ma la realtà è che normalmente non iniziamo le partite nel modo migliore. Però se non cominciamo bene e chiudiamo nel modo migliore è accettabile. Può essere anche una cosa divertente per i tifosi. Però il calcio dura 90 minuti e specialmente quando l'avversario è forte, dare un vantaggio di 20 minuti significa poi dover scalare una montagna. Quindi la cosa giusta da fare è salire quella montagna, con la Juve non siamo stati abbastanza forti. Però parliamo della partita di domani, giochiamo contro una super squadra e se daremo troppo vantaggio sarà di nuovo troppo difficile». Lo ha detto il tecnico del Manchester United, Josè Mourinho, alla vigilia della sfida di Champions con la Juventus a Torino. «La difesa? Io penso semplicemente che è il modo per poter sviluppare la squadra in una certa direzione, ovvero cercare di fare del nostro meglio, è migliorare continuamente e riconosco il fatto che in molte partite la nostra difesa, senza parlare di organizzazione difensiva, che non credo che vogliate dire che io non sia in grado di organizzarla, subisce troppi gol e il modo in cui subiamo questi gol significa che abbiamo debolezze che qualche volta si possono nascondere, qualche volta no. Penso però che domani andiamo a giocare una partita importante che è una super favorita», ha proseguito Mou.Il tecnico dello United pensa solo alla sfida di domani e non al campionato. «Domani è sicuramente importante perché ci permette di pensare a quello che ci sarà dopo. Dobbiamo concentrarci su domani. Non è una partita cruciale, indipendentemente dal risultato la nostra prossima partita contro Young Boys e Valencia definirà le nostre sorti, se arriveremo secondi o in Europa League. Domani non è da sottovalutare, vogliamo vincere, non dobbiamo perdere. Vogliamo giocarcela e rimanere in partita, credo sia un'esperienza positiva per la squadra giocare contro squadre al top. Però per quanto riguarda la Champions non importa quello che succede qui e a Valencia, perché avremo ancora due giornate importanti. Lotteremo per la qualificazione fino all'ultimo. Questa poi è una partita così importante che non voglio pensare al dopo», ha aggiunto il portoghese.