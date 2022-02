Mou espulso e silenzioso: «Meglio una cena a casa. Amo questa gente e per loro combatto»

Già a Bologna se la prese con Pairetto, stavolta, infuriato, Mourinho è andato dritto a casa, senza parlare in conferenza. Il tecnico portoghese è stato espulso dopo aver fatto all'arbitro Pairetto il gesto del telefono., al Dall'Ara lo criticò per un utilizzo smodato deicartellini, soprattutto per l'atteggiamento nei confronti di Zaniolo: "Gli consiglio di andare a giocare all'estero". Mourinho ha commentato la gara sui social postando tre foto sul suo profilo Instagram "Amo questa gente e per loro combatto. Non parlo è meglio andare a casa e cenare bene. Buona domenica".