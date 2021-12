Morto Claudio Murlo, storico autista della Roma. Bruno Conti: «Eri come un padre»

La Roma perde lo storico autista che per anni ha accompagnato la squadra nelle trasferte nazionali ed internazionali. È morto Claudio Murlo, guidava il pullman della prima squadra da oltre dieci anni. Gli ha dedicato un post su Instagram Bruno Conti: «Caro Claudio sei stato l’autista storico della Roma ma per tutti noi sei stato un padre per i consigli che ci davi la tua educazione, grande umiltà, e grande rispetto. Ci Mancherai RIP».

Chi era Claudio Murlo

Murlo era un punto di riferimento per calciatori e staff, era soprannominato “Marco Polo” proprio perché ha attraversato mezza a Europa a seguito della squadra. Sono centinaia i messaggi pubblicati sul suo profilo social, anche da parte di ex calciatori giallorossi come Rodrigo Taddei: «Che Dio possa dar conforto al cuore di tutti i suoi familiari e amici. Riposa in pace Claudio», Perrotta, Borriello, Pjanic e tanti altri.