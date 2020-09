Morte De Santis, disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi

il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina su richiesta del Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, ha disposto in occasione di tutte le gare calcistiche in programma nella prossima giornata, l'effettuazione di un minuto di raccoglimento in memoria dell' arbitro Daniele De Santis della Sezione AIA di Lecce, scomparso tragicamente lunedì a seguito di un'aggressione. Il minuto di raccoglimento sarà osservato anche questa sera prima della partita di Coppa Italia Monopoli-Modena, dove Daniele era già stato designato in qualità di IV Ufficiale di Gara. Gli arbitri designati per la direzione di tutte le gare, scenderanno in campo con il lutto al braccio nel ricordo del compianto collega.

