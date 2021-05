Morte Tarcisio Burgnich, anche Mancini esprime il suo cordoglio sui social

La triste notizia del giorno è quella della morte di Tarcisio Burgnich, storico ex difensore di Inter e Napoli, che ci lascia all'età di 82 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. Tutto il mondo del calcio, scosso dall'avvenimento, ha voluto rendere i propri omaggi a quello che è stato non solo il giocatore e allenatore friulano, ma anche all'uomo, uno di quelli che non ne nascono più.

Al coro degli addii commossi non poteva non esserci il tecnico della Nazionale Azzurra Roberto Mancini, che proprio grazie all'occhio sapiente di Burgnich fece il suo esordio ormai 40 anni fa, nella stagione 1981-1982, vestendo la maglia rossoblu del Bologna. Nel suo post Facebook pochissime parole, ma tanta commozione e gratitudine.

