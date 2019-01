Giordano, domenica si conclude il girone d'andata. Che Eccellenza è stata finora?

Nel girone A lassù ci sono più o meno tutte le favorite. Manca l'Unipomezia?

La delusione può essere rappresentata dal Cynthia?

La defezione del Città di Palombara era prevedibile o evitabile?

A proposito di defezioni. Dopo le rinunce estive di Ciampino e Lepanto, le due squadre di Genzano soffrono. Albalonga a parte, il calcio dei Castelli Romani vive una fase d'involuzione?

In fondo alla classifica ci sono due squadre dal grande passato, Almas Roma e Civiatvecchia: due piazze dove il calcio è agli sgoccioli?

Il girone B, invece, vede una sorprendente Tor Sapienza al vertice...

Domenica c'è Pomezia-Tor Sapienza, pensi che sia una gara da non perdere?

Tor Sapienza, ma non solo. Anche l'Audace dei giovani sta facendo bene. Segnale che si può fare Eccellenza di buon livello con gli under?

La Cavese, che sembrava voler fare sfaceli, soffre nella parte bassa della classifica. Eppure i nomi non mancano nella rosa...

Anche il Sora sembra in grande difficoltà, dopo un avvio promettente...

Carnevali, un tuo amico prima ancora che un tuo ex calciatore, con la Vigor Perconti a 40 anni suonati sorprende ancora...

Una stagione così difficile non s'era mai vista in Eccellenza. Credi sia giusto ridurre l'organico dei due gironi?

Chiudiamo con il tuo futuro. Dove ti vedremo lavorare?

Giordano Moroncelli, un campionato di Eccellenza vinto, appena tre stagioni fa, con un piccolo miracolo calcistico chiamato "Città di Ciampino". Dopo aver concluso la sua esperienza con il City (vissuta anche in serie D), il direttore sportivo (o generale, fate voi) sta vivendo un anno sabbatico. Ma, tra famiglia e lavoro, non perde occasione per restare nel suo mondo, quello del calcio dilettanti, che continua a conoscere profondamente.«Sicuramente non è più l'Eccellenza di qualche anno fa. Ci sono ancora realtà che riescono a comporre delle buone rose ma credo che sia un lontano ricordo il campionato di una volta».«Per investimenti e organizzazione sicuramente non è il primo anno che questa realtà non riesce ad ottenere ciò che si è prefissata, anche se sono riusciti a vincere due volte consecutive la Coppa Italia di categoria, impresa sicuramente non facile e sono ancora in corsa nella competizione anche in questa stagione. C'è da dire che dal cambio di allenatore però hanno fatto grandi risultati anche in campionato, ad eccezione della sconfitta nello scontro diretto con la Valle del Tevere. Ma le giornate sono tante fino alla fine del campionato e se riuscissero ad avere continuità potrebbero tornare in corsa anche loro, anche se il girone resta il più difficile».«Secondo me sono stati molto bravi ad allestire la rosa, ma non credo che l'obiettivo fosse essere una delle pretendenti alla vittoria. Certo, non mi aspettavo di vederla a questo punto della stagione in questa posizione di classifica, ma visti i nomi che compongono la rosa sicuramente sapranno come uscirne fuori».«Ne avevo già parlato questa estate. Secondo me andrebbero iscritte solamente le società che hanno i giusti requisiti soprattutto per non far perdere credibilità a questa categoria».«Credo che l'involuzione sia generale, sicuramente da quelle parti si fa sentire di più. In tutto questo, poi, ha pesato molto anche la politica, che non ha avuto alcun interesse a mantenere vive realtà sportive in questi piccole città».«Civitavecchia fa fatica già da qualche tempo, non è certo questo il primo anno, anche se potrebbe essere quello più difficile in assoluto. L'Almas invece per me rappresenta una novità, purtroppo negativa, vederla così in basso».«Non è una sorpresa, se non la posizione di classifica che in questo momento occupano. Ma quando si lavora con criterio, i frutti si raccolgono. Sono stati molto bravi a portare avanti, ormai da qualche tempo, una politica in cui c'è un giusto mix tra giovani bravi e selezionati e qualche ragazzo che oltre ad essere bravo calcisticamente ha i giusti criteri morali».«E' uno scontro al vertice vista la classifica, ma parliamo di due realtà partite con obiettivi totalmente differenti, nonostante oggi dobbiamo considerarlo uno scontro diretto. Il Pomezia ha voglia e deve puntare alla vittoria finale, mentre il Tor Sapienza pensa a fare quei punti che mancano a raggiungere l'obiettivo di inizio anno. Attenti, però: giocare spensierati come fanno loro alla lunga potrebbe essere un grosso vantaggio rispetto alle altre».«Secondo me più che un discorso di under è la dimostrazione che chi sa adottare un giusto criterio nell'allestimento delle rose, con poco riesce ad ottenere grandi risultati, i giovani bravi possono fare la differenza ma resto comunque dell'idea che una rosa di troppi giovani alla lunga potrebbe trovare delle difficoltà».«Ad inizio anno era una delle realtà che più mi incuriosiva. C'è da dire che anche l'uscita di scena di Marco Guidi ha cambiato in qualche modo quelli che erano i programmi di inizio stagione. Nonostante questo, diciamo che sì, rappresentano un pò la delusione del girone».«Confesso che credevo fosse l'antagonista del Pomezia, ma oggi non è più così. Non conosco la realtà di una piazza come Sora, ma per tradizione e importanza sicuramente merita almeno di lottare per il vertice in una categoria come l'Eccellenza».«Sorprende chi segue poco o ci capisce meno, Tiziano così come Romondini sono la dimostrazione che con l'umiltà sanno ancora fare la differenza, una caratteristica che nei giovani di oggi è impensabile trovare. Loro hanno fatto del calcio una professione ma oggi li vedi applicarsi in questa categoria con lo stesso atteggiamento ed impegno con cui siamo stati abituati a vederli nel professionismo».«Credo sia giusto, così come dichiarato questa estate, che ogni componente di questo sport abbia garantiti diritti e doveri. Il Comitato, adottando dei criteri molto più severi nei requisiti di partecipazione, le società a mantenere gli impegni presi verso gli organi federali e i collaboratori, ma credo che siamo lontani anni luce da una vera soluzione».«Beh, intanto confesso che non mi sarei aspettato di stare fermo finora. Per questo motivo, con il passare del tempo le domande, i dubbi e le perplessità aumentano. Diciamo che stabilire dove, quando e se tornerò a lavorare nel calcio al momento non è semplice».