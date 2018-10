© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Morolo di mister Mirko Granieri è la sorpresa positiva del campionato regionale di Eccellenza, girone B. Dopo cinque giornate ha raccolto dodici putti frutto di quattro vittorie consecutive dopo lo stop alla prima giornata sul campo del Latina Sermoneta. Un risultato inaspettato per una squadra che ha come unico obiettivo la salvezza. La squdra lepina che fa capo al presidente Lelio Martini torna in testa ad un campionato dopo ben 13 anni. Allora fu serie D. I tifosi sognano, ma la società ed il tecnico Granieri tengono i piedi per saldi a terra spiegando che la permanenza nella categoria è uil risultato da raggiungere ed ogni altro obiettivo è utopia e chi lo pensa è in malafede.Tra i protagonisti di questo inizio di campionato positivo del Morolo c'è l'attaccante argentino Victor Gomez, 24 anni ex serie A Argentina con l'Union Santa Fè e serie A del Venezuela. Un giocatore fortemente voluto da mister Granieri suggerito dalla società in particolare dal giocatore-dirigente Antonio Fontana che con alcuni procuratori aveva sondato il mercato sudamericano. Poi la visione di alcuni video hanno fatto innamorare di Victor Gomez tutta la dirigenza morolana, Lelio Martini, Patrizio Martini, il ds Adriano Capuano, il dg Alessandro Latini, il team Manager Angelo Ricci, Roberto Alteri che l'hanno portato in ciociaria.«Ringrazio il mister Granieri, Antonio Fontana e tutta la dirigenza del Morolo che mi hanno portato qui a Morolo- spiega Victor Gomez che parla benisismo l'italiano, l'inglese e lo spagnolo- è la mia prima esperienza in Italia e mi trovo benissimo. A Morolo mi vogliono tutti bene e mi sento come a casa. A me piace fare il calciatore e sogno di diventare un professionista qui in Italia. Ho fatto la serie A in Argentina e Venezuela e con le giovanili ho realizzato 26 reti in una stagione».«Il primo posto in classifica? Dal primo giorno che sono qui, il 30 luglio ho capito che lo staff tecnico, la società ed i compagni sono persone meravigliose che non mi fanno mancare nulla. Finora ho giocato quattro gare realizzando cinque reti e tre assist- ha aggiunto Victor Gomez- la prima l'ho saltata per la mancanza del transfert. Voglio fare 20 goal e portare in alto il Morolo. Una cosa è certa, resterò qui fino a giugno. La mia arma migliore è il gioco aereo, ma mi piace anche fare dribblig e calciare punizioni. Domenica scontro diretto con il Sora? Voglio fare goal e far vincere la mia squadra. Mi auguro di vedere il Nando Marocco pieno di gente. Ora vivo a Fiuggi, la ciociaria è una terra meravigliosa».Le ultime parole a chi l'ha scoperto, mister Mirko Granieri«Victor Gomez è un ragazzo che ho fortemente voluto. L'ho visto in alcuni video e sono rimasto impressionato. A mio parere ha ampi margini di miglioramento- ha spiegato Granieri- è un professionista. Si allena sempre con tanto impegno ed è tra gli ultimi ad uscire dal campo, non si risparmia mai. Ha tanta forza fisica ed oltre ad essere un ottimo calciatore è un bravisimo ragazzo, molto serio. Il merito di questo suo inizio è anche dei compagni che lo mettono in condizione di rendere al meglio».