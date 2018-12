© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Morolo di mister Mirko Granieri dopo il pareggio interno di domenica scorsa contro la ProRoma sta preparando la trasferta a Tor Sapienza sul campo della caqpolista imbattuta da 12 giornate. C'è voglia di riscatto tra i ciociari dopo il pari contro il fanalino di coda dell'Eccellenza, girone B. Per portare via punti dalla tana del Tor Sapienza ci vorrà però una partita perfetta per i biancorossi che con 22 punti sono a sole quattro lunghezze dalla vetta. In casa del Morolo, il punto della situazione al Messaggero è affidato al laterale sinistro Mirko Marini.«Sono nato a Roma il 5 marzo 1998 e dopo aver iniziato a tirare i primi calci alla Polisportiva De Rossi, ho fatto tutte le Giovanili nel Savio riuscendo ad arrivare alla nazionale under 18 dilettanti. Questo è il mio terzo anno in Eccellenza, due li ho passati al Real Monterotondo scalo e da qualche settimana sono al Morolo- ha spiegato Mirko Marini- Sono venuto in ciociaria perchè ho deciso di seguire il tecnico Mirko Granieri che mi ha allenato in passato. Ci lega un sentimento di stima reciproca: in tutte le squadre dove ha allenato ha sempre lasciato il segno; sposo la sua filosofia calcistica e questo mi ha spinto a prendere questa decisione e di seguirlo a Morolo».«Qui in ciociaria in questo piccolo paese con grande tradizione e storia calcistica a livello anche nazionale, mi trovo molto bene. I comapgni mi hanno fatto sentire subito a casa e mi hanno reso partecipe del progetto. Abbiamo una ottima società alle spalle che non ci fa mancare nulla; è una societa sana che punta a fare bene in questa categoria.Domenica- ha aggiunto Marini- abbiamo perso due punti fondamentali in chiave salvezza contro la ProRoma, soprattutto perchè avevamo l'occasione di giocare in casa davanti al nostro pubblico. Dovevamo senza dubbio fare meglio, ma ci rifaremo il campionato è lungo».«Domenica prossima- ha aconcluso il nuovo laterale sinistro del Morolo- affrontiamo una squadra in salute che sta facendo bene, ma la classifica spiega un pò il campionato. Siamo a quattro punti dalla prima in classifica, ma anche dalla zona play out; ogni sfida va affrontata con la determinazione giusta per fare bene. Abbiamo giocatori importanti, possiamo metterli in difficoltà ne sono certo. Un risultato positivo sul campo della capolista dipende solo da noi: dobbiamo essere piu' cattivi, fare meno errori possibili e mantenere concentrazione ed attenzione massima per tutta la gara. Sono fiducioso, non partiremo battuti».